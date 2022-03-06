Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

06.03.2022 09:07
Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 42 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ile 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 09:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement