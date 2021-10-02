Üye Girişi
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

02.10.2021 09:51
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey, takımda yer alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Malatya'ya gidecek.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık olacak 10:49 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık olacak Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi 10:36 Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı 09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı 09:00 Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı 07:57 Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor 00:49 İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor

Son Dakika Haberleri
10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
10:36 Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
10:11 Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı         
10:17
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular         
14:01
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement