Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile Anlaşma Sağladı

Samim SELÇUK/ HATAY, -SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.
Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.
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