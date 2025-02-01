Hatayspor Teknik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, basit savunma hatalarıyla mağlup olduklarını ancak gelişmeye, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısındaki oyunun kendilerini sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

İkinci yarıda gerekli değişiklikleri yaptıklarını aktaran Şahin, "İkinci yarı biraz daha iyiydik. Tepki verdik. Geldiğimizden beri üçüncü maçımız bu. Çok kolay değil her şeyi bir anda değiştirmek. Gol atma sorununu biraz çözdük gibi ama şimdi savunmada bireysel hatalarda sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

Savunma oyuncularından Calvo'nun kart cezalısı olduğunu, Kilama'nın da eşinin ameliyatından dolayı kamptan ayrıldığını dile getiren Murat Şahin, karşılaşmada yan yana hiç oynamayan futbolcuların savunmada görev yaptığını anlattı.

Şahin, futbolcuların ellerinden geleni yaptığını vurgulayark "Basit savunma hatalarıyla 3 golle mağlup olduk. Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince oyuncu grubunu yükseltip, performanslarını artırarak en kısa sürede galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.