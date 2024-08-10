Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: 'Maalesef penaltı bütün planlarımızı alt üst etti' - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: 'Maalesef penaltı bütün planlarımızı alt üst etti'

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray karşısında akıllı strateji geliştirmeleri gerektiğini ve buna bağlı olarak oynadıklarını belirtti. Pulat, maç sonrası yaptığı açıklamada penaltının planlarını alt üst ettiğini ve rakiplerinin gerisine düşmek istemediklerini söyledi.

10.08.2024 00:44
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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray karşısında akıllı strateji geliştirmeleri gerektiğini ve buna bağlı olarak oynadıklarını belirterek, "Maalesef penaltı bütün planlarımızı alt üst etti. Bu kadar basit rakiplerimizin gerisine düşmek istemiyoruz. Ön alanda coşkulu değildik ama strateji içinde bir plandı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Hatayspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray maçıyla ilgili stratejilerini aktaran Pulat, "Önemli bir final karşılaşmasında 5 gollü mağlubiyet alan Galatasaray'ın ilk 30 dakikada taraftar desteği ile yapacağı ön alan baskısına hazırlıklı başladık. Oyuncuları çağırıp motive etmesi düşüncelerimizi doğruladı. Biz yüksek şiddetli ön alan baskı bekliyorduk. Geriden kısa hücum setleri yerine hücuma uzun top kullanabileceğimiz opsiyon hazırladık. Barış Alper, Ziyech, Zaha gibi hızlı kanat oyuncularına sahip; bizim arkamızda bırakacağımız boşluklarla rahat pozisyon bulabileceklerini tahmin ettiğimiz için adam markajı verdik. Sürekli hazırlık paslarına onları mecbur ettik. Akıllı strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Bu da istediğimiz gibi gitti. Akan oyunda da değil ama duran toplarda çok pozisyona girdi. Kalecimiz Erce, üstün performans gösterdi. 1-1 olunca taraftar desteğini daha fazla alan rakibimiz, arkada daha fazla alan bırakacaklarına inanıyordum. Maalesef penaltı bütün planlarımızı alt üst etti. Burada 1 puan yerine eli boş dönmek Bu tarz penaltılar yakın geçmişte canımızı acıttı. Çok çabalıyoruz. Bu kadar basit rakiplerimizin gerisine düşmek istemiyoruz. Ön alanda coşkulu değildik ama strateji içinde bir plandı. Penaltı olmasa bizim için çok daha iyi olurdu. Penaltı pozisyonu çok ağır olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim 1 günümüz duran topları savunmak için geçti"

Sarı-kırmızılıların duran toplarda tehlikeli takım olduğunu ve çalışmalarını buna bağlı yaptıklarını belirten Pulat, "Duran top bizim için kanayan yaraydı. Galatasaray'ın 3 opsiyonu var, bizim 1 günümüz bunları savunmak için geçti. Normal şartlarda buna hazırlanmasaydık, bunu bilmeseydik çok daha ağır mağlubiyet alabilirdik" diye konuştu.

"Galibiyet Hatay halkı için güneş ışığı"

Deprem felaketi yaşayan Hatay halkının, takımın galibiyetlerinde umut dolduğunu belirten bordo-beyazlıların teknik direktörü, "Bizim için mücadele etmek için çok fazla gerekçemiz var. Birçok takımın taraftarı için galibiyet rutin iken, orası için galibiyet güneş ışığı. Galibiyet aldığınız zaman o haftanın iyi geçmesini sağlıyor. Galibiyetlere daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Görkem olsaydı kreatifliğimiz artardı"

Görkem Sağlam'ın durumuyla ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

"Görkem son oynadığımız hazırlık maçında iç yan bağlarında sakatlandı. Buraya da getirttim. Onu kullanamadık, olsaydı daha fazla kreatifliğimiz artardı. Bu oyuncularla çok iyi işler yapma düşüncesindeyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: 'Maalesef penaltı bütün planlarımızı alt üst etti' - Son Dakika

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