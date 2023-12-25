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Volkan Demirel: Oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz - Son Dakika
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Volkan Demirel: Oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçında yaşanan konsantrasyon eksikliğini kabul ederek, takımın önünde düşünecek, konuşacak ve yorumlayacak bir yol olduğunu belirtti. Demirel, Beşiktaş'ı tebrik ederken, en kısa zamanda bir araya gelip bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Volkan Demirel: Oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz
25.12.2023 - 23:28,  Güncelleme: 23:54
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- Volkan Demirel: "Oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz"

MERSİN - Hatayspor Tektik Direktörü Volkan Demirel, bu akşam bir konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirterek, "Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise düşünecek, konuşacak, yorumlayacak önümüzde bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesi verdiği röportajda, 'Beşiktaş'ın konumu, durumu ne olursa olsun kendilerini ilgilendirmediğini' söylediğini hatırlatarak, "Bu ne demek? Bu puan durumundaki yeri, hoca değişiklikleri, bunların hiçbirinin önemli olmadığını, Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir takım olduğunu söyledim. Çünkü 4 büyük takımdan bir tanesi. O yüzden bu tarz takımların sahada ne yapacakları, ne gibi tepki verecekleri belli olmaz. Biz bugün kendi adımıza konsantrasyon eksikliği, belki önümüzdeki tatilin vermiş olacağı konsantrasyonu eksikliği veya hep söylüyorum; bu takımı ben kurdum, ben planladım, ben getirdim herkesi, gideceklere ben karar verdim. ya da benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında bir mağlubiyet söz konusu oldu. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise düşünecek, konuşacak, yorumlayacak önümüzde yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup bir yol belirleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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