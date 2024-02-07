Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: \'Deniz\'i tebrik etmek istiyorum\'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Deniz'i tebrik etmek istiyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e seri penaltı atışları sonunda 4-3'lük skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takım oyuncularını da tebrik ederek sözlerine başlayan Volkan Demirel, "Uzun süren bir maç. İlk yarıda onların bulduğu, ikinci yarıda bizim attığımız bir gol. Biz oynamamız gerektiği gibi oynadık. Maçı da uzatmalara kadar götürdük. Son dakikada bence penaltı olan bir pozisyon vardı. Televizyonda bakıldığında farklı yorumlayabilirsiniz. Elle beraber yumuşayan bir top var. Hakem doğru gördü ama VAR'daki hakemler yanlış yorumladı. Deniz'i tebrik etmek istiyorum. Türk milli takımı adına yetenekli bir kaleci geliyor. Daha önce de takip etmiştim. Takımına turu getirdi. Umarım futbol hayatı boyunca başarılı olur" diye konuştu.
Transferin bitmeden istedikleri oyuncular olursa takviye yapacaklarını söyleyen Demirel, "1-2 oyuncu ile daha görüşüyoruz. İstediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Bütçe anlamında da kendimizi yormak istemiyoruz. Kafamıza uygun oyuncuları getirebilirsek transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.
6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketlerinin ardından geride kalan bir yıl ile ilgili düşüncelerini aktaran Demirel, "Hepimiz adına güzel bir süreç değildi. Hayat devam ediyor. Yaşananları unutmadan hayatımıza devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız. Bunun üstesinden zamanla geleceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL
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