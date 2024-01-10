Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendireceğiz

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligdeki 8 müsabaka berabere kaldıklarının dile getiren Demirel, "Berabere kaldığımız maçlardan 5'i 0-0 bitti. En azından 3'ünden galip gelsen, 1 gol atsan şu an başka şey konuşuyorduk. Ama ne yazık ki skor alamazsanız olumsuzluklar ön plana çıkıyor." dedi.

Demirel, üst sıralara çıkmak için mücadele edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışacağız, devam edeceğiz. Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sonuçta baktığınızda bu takım ilk 8 hafta çok üst düzey performans gösterdi. Beklentileri yükselttik, bunun farkındayım. Çalışmaya devam edip yakaladığımız pozisyonları atmaya, yukarıya tırmanmaya çalışacağız."

Margarit: "Defansif olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum"

Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit de oyuncularının verdiği mücadeleyle puanı hak ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için gerçekten önemli 1 puandı. Aslında defansif olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ofansif olarak da 2-3 pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu maç bizi bekliyor. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, hafta boyunca hastaydı, bugün bizimle olamadı. Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onun gelmesiyle Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum."