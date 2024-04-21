Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: \'Hatay\'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz\'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum, skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele ettiler. İlk yarı daha oyuna hakim olan bizdik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyon var. Değerlendirebilsek maç 2-0 olacaktı. Antalyaspor zor bir deplasmandır. Oyunun gelinde iyi oynadık. Yakaladığımız pozisyonlar bazen yetmiyor. Şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA
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Mersin'de düzenlenen 5. Yenişehir Triatlonu'nun ikinci gününde yapılan Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatlet Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde altın madalya kazandı ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından düşme hattında olmanın üzüntü verici olduğunu belirtti. Demirel, takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak skordan üzgün olduğunu söyledi. Düşme hattından kurtulmak ve en iyi yerde bitirmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.
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