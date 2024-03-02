Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: \'Kazanmamız gereken bir maçtı\'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri belli başlı pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Neticesinde 2-0 mağlup olduk. Kazanmamız gereken ya da puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü artık kırmızı bölgeye doğru kesinleşti durumumuz ve orası için mücadele edeceğimiz belli oldu" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı, tam böyle oyuna biraz ortak olabileceğimiz bir durumda, kalecinin vurduğu uzun topta, ikinci topu almaları ve sol kenardan yapılan ortada arka direkte yediğimiz bir gol. Çok müsait bir zamanda geldi, müsait bir şekilde geldi. İkinci gol de Fenerbahçe'nin klasik, o arka direk ortaları, Cengiz kendini boşa çıkardı ve iyi vuruşla golü buldular" diye konuştu.
İkinci yarıda 2-0'dan sonra kendileri için oyunun zorlaştığını kaydeden Volkan Demirel, şöyle devam etti: "Oyuncu değişiklikleri yapmaya çalıştık. Bu sürede de belli başlı pozisyonlara girdik ama bu skoru değiştirmeye yetmedi. Neticesinde 2-0 mağlup olduk. Kazanmamız gereken ya da puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü artık kırmızı bölgeye doğru kesinleşti durumumuz ve orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Ama dediğim gibi kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır. Daha rahat edecektir. Çünkü önümüzde 10 haftada 30 puanlık bir puan var. İnşallah bunu en iyi şekilde toplayabildiğimiz puanı toplayarak biz de ligde kalmaya çalışacağız." - MERSİN
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı Erzurum'da gerçekleştirildi. Olimpiyatlara 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katılıyor. 6 branşta madalya mücadelesi verilen olimpiyatlar, 12 Mart'ta sona erecek.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında teknik direktör Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet eden cisimler sonrası ortalık karıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu ve o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.
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