Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal: 'Fenerbahçe'ye Direndik' - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal: 'Fenerbahçe'ye Direndik'

Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal: \'Fenerbahçe\'ye Direndik\'

Hatayspor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında teknik sorumlu Yılmaz Bal, takımının göstermiş olduğu direnişi ve genç oyuncu Yiğit Ali'nin performansını değerlendirdi. 10 eksikle mücadele eden Hatayspor'un, taktiği ve mücadele ruhunu öne çıkardığını belirtti.

05.01.2025 21:58  Güncelleme: 22:30
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HATAYSPOR Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, "Talihsiz bir gol yedik. Oyuncularımız daha sonra güzel bir tepki verdi. Golü de bulduk. 75'ten sonra buradan puanla ayrılabilirdik. Bugün 5 cezalı, 5 sakat oyuncumuz vardı. Altyapıdan 5 oyuncu ile geldik. 17 yaşındaki Yiğit Ali'yi oynatmak nasip oldu bugün. Umarım Türk futboluna iyi bir stoper kazandırmış oluruz. Takımımız Fenerbahçe gibi bir takıma direndi" dedi.

Hatayspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe deplasmanına 10 eksikle gelmelerine rağmen takımının iyi direndiğini aktaran Yılmaz Bal, "Oyuna baktığımız zaman ilk yarı Fenerbahçe üstün gibi gözükebilir ama biz taktiksel olarak önce karşılayıp onları daha öne çıkararak pozisyon bulmak istiyorduk. Talihsiz bir gol yedik. Oyuncularımız daha sonra güzel bir tepki verdi. Golü de bulduk. 75'ten sonra buradan puanla ayrılabilirdik. Bugün 5 cezalı, 5 sakat oyuncumuz vardı. Altyapıdan 5 oyuncu ile geldik. 17 yaşındaki Yiğit Ali'yi oynatmak nasip oldu bugün. Umarım Türk futboluna iyi bir stoper kazandırmış oluruz. Takımımız Fenerbahçe gibi bir takıma direndi. Bundan sonraki maçlarında Fenerbahçe takımına başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

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