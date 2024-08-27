Hatayspor, TFF'den Adalet Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, TFF'den Adalet Talep Ediyor

Hatayspor, TFF\'den Adalet Talep Ediyor

Hatayspor, Antalyaspor maçındaki hatalı hakem kararlarını eleştirerek TFF yönetiminden adalet talebinde bulundu. Maçın hakeminin devre arasında saldırıya uğramasının ardından kararlarını değiştirdiği belirtilen açıklamada, hakeme saldıranların da derhal yakalanarak hesap vermesi gerektiği belirtildi.

27.08.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig ekiplerinden Hatay spor, Antalyaspor maçındaki hatalı hakem kararlarını eleştirerek TFF yönetiminden "Adalet" talebinde bulundu.

Maçın hakeminin devre arasında saldırıya uğramasının ardından kararlarını değiştirdiği belirtilen açıklamada, hakeme saldıranların da derhal yakalanarak hesap vermesi gerektiği belirtildi. Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan açıklamada, "Süper Lig'in 3. Haftasında, deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçına damga vuran hakem kararlarını sürekli olarak gözden geçirmekteyiz. Takımımız aleyhine verilen tüm kararların tek sebebinin, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ilk yarı bitiş düdüğü ile Antalyaspor yöneticilerinden birinin saldırısına uğramasından kaynaklı olduğu tüm spor kamuoyunun takdiridir. Yayıncı kuruluşun "ligin kalitesini düşürmemek" için yayınlamadığı görüntüler incelendiğinde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Maçın hakeminin, can güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararları verdiği aşikardır ve yaşanan bu üzücü olay sonrası maçın seyri tamamen değişmiştir. Adil yönetim ve futbolun ruhuna uygun kararlar, tüm takımlar için geçerli olmalıdır. Bu vesileyle, Atakaş Hatayspor olarak maçın yalnızca sahada kazanılmasından yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Ligin başlarında TFF yönetimine yapılan ziyarette tarafımıza verilen "adil yönetim" sözlerinin yerine getirileceğine inancımız tamdır. Bilindiği üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet ÖNTÜRK önderliğinde, en önemli görevi şehrine moral vermek olan takımımız kendi imkanlarıyla mücadele ederek lige başlamış ve hala yeterli desteği alamamıştır. Atakaş Hatayspor olarak, şehrimizin geçtiği zorlu süreçlerin içinde umudu temsil etmekteyiz. Zor şartlar altında bile, Hatay'ın ve Hatayspor'un mücadelesini sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, futbol sahasında yaşanan haksızlıklar, sadece kulübümüzü değil, bu zor günlerde desteklerini esirgemeyen Hatay halkını da derinden yaralamaktadır. Antalyaspor maçına dönecek olursak, hakeme yapılan saldırıyı kınıyor, sorumluların bir an önce adalete hesap vermesini istiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, TFF'den Adalet Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 02:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, TFF'den Adalet Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement