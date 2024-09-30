Hatayspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, 8. haftada 5 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.
Dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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