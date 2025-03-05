Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
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