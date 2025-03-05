Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN