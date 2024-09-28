Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenmanla sürdürdü.
Ligde istediği sonuçları alamayan Hatayspor, sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü. 90 dakika süren antrenmanda futbolcular tam sahada çift kale maç yaptı. - HATAY
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Trabzonspor Maçına Çift Kaleyle Hazırlanıyor - Son Dakika
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