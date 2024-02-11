Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tam kadro katıldığı antrenmanla sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, İstanbul'da yapılan antrenmanla maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

11.02.2024 14:44
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Hatayspor, tam kadro kadro katıldığı son antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına İstanbul'da devam etti. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat antrenman yaptı. Takımın tam kadro katıldığı antrenman taktik ve dar alan çalışması yapılarak maç hazırlıkları tamamlandı.

Hatayspor, yarın saat 17.00'de deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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