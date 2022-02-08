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Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'u konuk edecek

08.02.2022 09:20
Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Bordo-beyazlılarda tedavisi devam eden Burak Can Çamoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Türkiye Kupası, Antalyaspor, Hatayspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatayspor, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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