Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu - Son Dakika
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Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu

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Hatayspor'da gerçekleştirilen genel kurulda Levent Mıstıkoğlu, kulübün yeni başkanı seçildi. Genel kurulda faaliyet ve gelir gider raporları okundu ve Hatayspor'un dernek statüsünden çıkarılması kabul edildi. Yapılan açık oylama sonucunda Levent Mıstıkoğlu, kulübün yeni başkanı olarak belirlendi. Mıstıkoğlu, gelecekte daha sürdürülebilir bir takım yapısı oluşturmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

28.06.2024 20:50
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- Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu

HATAY - Hatayspor'da gerçekleştirilen genel kurulda kulübün yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu.

2023-2024 sezonunda son haftada ligde kalmayı başaran Hatayspor'da seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Antakya ilçesi EXPO alanında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Divan seçiminin gerçekleşmesiyle devam eden genel kurulda faaliyet ve gelir gider raporları okundu. Genel kurul, Hatayspor'un dernek statüsünden çıkarılmasının kabulüyle devam etti. Tüzük kabulünün ardından açık oylamayla kulübün yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu.

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek "Hatayspor bugün olağan kongresini yaptı. Hatayspor üye ve delegelerinin oyuyla seçilmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar Hatayspor'a hizmet etmiş personeline, futbolcusuna, yönetim kuruluna ve başkanına kadar hepsine minnettarız. Devraldığımız bayrağı yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte daha ileriye taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hatayspor layık olduğu yerde kalacak ve daha da yükselecek. Bundan sonraki yönetim hiçbir zaman kapalı kapılar ardından işlem yapmayacak her şey şeffaf olacak. Her şeyin hesabını verebilecek bir yönetim tarzı benimseyeceğiz. Hatayspor'u bundan sonra sürdürülebilir bir takım yapmak için altyapısından üstyapısına kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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