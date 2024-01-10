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Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak her iki takım da gol bulamadı. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonunda yapılan değerlendirmede takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı
10.01.2024 - 19:03,
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasında Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından sert şutunu Nita kornere çeldi.

56. dakikada Ogün Özçiçeğin pasında topla buluşan Dragus'un ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Maksimovic'in ayağına çarpan top kornere gitti.

67. dakikada Dele-Bashiru'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

81. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Markovic'in şutunu Erce kurtardı.

83. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erce topu yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada savunmanın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Nita kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Maksimovic, Kilama, Kerim (Ghoulam dk. 46), Görkem Sağlam, Aburjania (Dadashov dk. 46), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Hodzic dk. 79), Rivas (Joelson Fernandes dk. 70), Strandberg (Lamkel Ze dk. 70)

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Aabid, İbrahim Demir

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gaziantep FK: Nita, Morais, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, N'koulou, M'bakata, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim (Furkan Soyalp dk. 90+3), Mustafa Eskihellaç (Markovic dk. 66), Dragus (Riascos dk. 80)

Yedekler: Burak, İlker Karakaş, Batuhan Şen, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Mehmet Kuzucu

Teknik Sorumlu: Cristian Petre

Sarı kartlar: Ömer Faruk Beyaz, Kilama, Dadashov (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika


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