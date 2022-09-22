Atakaş Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, ligin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde start verdi. Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA

Volkan Demirel, Hatayspor, Sivasspor, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › SPOR Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çalıştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.