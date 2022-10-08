Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

08.10.2022 09:10
Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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