Hatayspor, yarın Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika
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Hatayspor, yarın Başakşehir'e konuk olacak

23.04.2022 10:00
Hatayspor, yarın Başakşehir'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Ribeiro ile sakatlığı süren Adama Traore, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Burak Can Çamoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatay temsilcisi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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