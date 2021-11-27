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Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

27.11.2021 09:29
Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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