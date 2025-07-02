Hatayspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dün başladığı Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Dün kente gelen Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonun ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda düşük tempoyla başlayıp koşu, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Günde çift antrenman yapmayı planlayan bordo-beyazlılar, yeni sezon hazıklarına devam edecek.
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