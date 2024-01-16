 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Atakaş Hatayspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Strandberg'in 4 gol attığı maçta Hatayspor üstünlüğünü korudu.

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 19:23,
Abone Ol

Stat: Mersin

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Ghoulam (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk.63 Ömer Faruk Beyaz), Burak Bekaroğlu, Matondo (Dk. 80 Hodzic), Rayane, Fernandes, Dele-Bashiru (Dk. 70 Boudjemaa), Rivas (Dk. 63 Oğuzhan Matur), Strandberg

Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Simon), Berat Can Şanlı (Dk. 46 Erdi Dikmen), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Umut Uzun), Bülent Cevahir, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 85 Kerem Yusuf Aydın), Burak Süleyman, Murat Cem Akpınar, Dimitrov (Dk. 66 Ali Ülgen), Kasongo

Goller: Dk. 3, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele-Bashiru (Hatayspor), Dk. 19 Dimitrov (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Berat Can Şanlı, Dk. 45 Oğuz Yıldırım, Dk. 54 Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-1 yenen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kupada son 16 turuna yükseldi.

3. dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

19. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Burak Süleyman'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın ortasına yükselen Dimitrov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

23. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Rakibinden topu kapan Recep Burak Yılmaz'ın kale önüne pasına hareketlenen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghoulam'ın serbest vuruştan ortasına direk dibinde yükselen Burak Bekaroğlu, meşin yuvarlağı kale önüne havalandırdı. Topu kafayla filelere gönderen Strandberg, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 3-1

41. dakikada Hatay ekibi Dele-Bashiru'nun ayağından bulduğu golle farkı 3'e yükseltti. Ghoulam'un soldan uzun pasında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahasındaki 3 rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

78. dakikada serbest vuruşun başına geçen Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda barajdan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

90. dakikada soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topu Strandberg'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

Hatayspor, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Sakaryaspor, Hatayspor, Ömer, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:40:52. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement