Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor, uzun süredir Lazio'ya transferi gündemde olan Fisayo Dele-Bashiru'nun 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibine kiralandığını açıkladı.

06.07.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Dele Bashiru'nu Serie A ekiplerinden Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 7 MİLYON EURO

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon euro.

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devi Lazio'ya transfer oldu

LAZIO DA AÇIKLADI

İtalyan devi Lazio da bu transferi "Hoş geldin Fisayo Dele-Bashiru" paylaşımıyla duyurdu.

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devi Lazio'ya transfer oldu

HATAYSPOR KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 39 maça çıkan Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

İtalya Serie A, Hatayspor, Lazio, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:15 Köfn grubu dağıldı Solist Salman Tin tek başına konser verdi Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 16:08:44. #1.12#
SON DAKİKA: Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement