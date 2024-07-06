Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Dele Bashiru'nu Serie A ekiplerinden Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon euro.
İtalyan devi Lazio da bu transferi "Hoş geldin Fisayo Dele-Bashiru" paylaşımıyla duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 39 maça çıkan Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu - Son Dakika
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