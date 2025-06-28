Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyon sona erdi.
Kadınlar +70 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Tuana, 3'üncülük maçında karşılaştığı Gürcü Barbare Gelashvili'yi yendi.
Türkiye bu sonuçla şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Hatice Tuana Balcı Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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