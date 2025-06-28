Hatice Tuana Balcı Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyon sona erdi.

Kadınlar +70 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Tuana, 3'üncülük maçında karşılaştığı Gürcü Barbare Gelashvili'yi yendi.

Türkiye bu sonuçla şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.