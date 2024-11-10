Hatipoğlu'ndan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Hatipoğlu'ndan Hakem Eleştirisi

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hatipoğlu, hakemlerin aleyhlerine karar verdiğini belirtti.

10.11.2024 21:47
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yapılan algıların neticesinde hakemlerin sarı-kırmızılı futbol takımının aleyhine rahat penaltı kararı verdiklerini söyledi.

Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri ve milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya lider girdikleri için mutlu olduğunu dile getiren İbrahim Hatipoğlu, "Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip ayrıldık. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Takımımız çok iyi ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu maçta aleyhimize çok kolay iki penaltı çalındı. Bu 2 penaltı Galatasaray lehine verilse ve bu sayede maçı galip bitirsek Türkiye'de neler konuşuluyordu? Algı yapılmaya çalışıldı ve meyvelerini vermeye başladı. Yapı yok, çok büyük ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı rahat penaltı verdiklerini görüyoruz. Cesaret aldıkları yer algılar." ifadelerini kullandı.

"Sabrımız tükeniyor"

Bu sezon ligde kalelerinde gördükleri 11 golün 6'sının penaltıdan geldiğinin altını çizen Hatipoğlu, "11 gol yedik, 6'sı penaltıdan. Tamamı gri pozisyon. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz, iyi niyetle bakmaya çalışıyoruz. Ama 6 golü penaltılarda yiyoruz. Bunun böyle gitmemesi gerekir. Bu ayıbın ortadan kaldırılması gerekiyor. Merkez Hakem Kurulu, milli arada kararları gözden geçirmelidir. Çünkü gidişat hayra alamet değil." şeklinde konuştu.

"Bardağı taşıran son damlaları gördük"

Hakem kararlarına standart gelmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim Hatipoğlu, "Adalet istiyoruz. Hakem kararlarına standart gelmesi lazım. Bunun takipçisi olacağız. Bu akşam bardağı taşıran son damlaları gördük. Bunu anlamakta çok zorluk çekiyoruz. Türk futbolunun ilerleyebilmesi için iyi hakemlere ihtiyaç var. Bağırdılar, çağırdılar ve bir şekilde hakemleri etki altına almayı başardılar. Bunun sonuçlarını da sahada gördük." diye görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ve ligde Samsunspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçlarda 2'şer gole imza atan Victor Osimhen ile ilgili konuşan Hatipoğlu, "Osimhen'in golleri tüm dünyada büyük ilgiyle izleniyor. Böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yerine transfer düşünmediklerini belirten İbrahim Hatipoğlu, "UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Mayısta bu finali Icardi ile oynamak istiyoruz. Icardi sakatlandı ama gündemimiz, en kısa sürede aramıza dönmesi için çalışmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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