Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi! Tüm maçlar iptal - Son Dakika
24.12.2025 16:17
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle bugün oynanması planlanan tüm futbol müsabakaları ertelendi. İran devlet televizyonu Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımlayarak tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtti.

İran'ın başkenti 8.5 milyon nüfuslu Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle futbol müsabakaları tatil edildi.

TÜM FUTBOL MÜSABAKALARI ERTELENDİ

İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı. Açıklamada, Tahran'da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi üzerine, bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtildi. Karar kapsamında, 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanların da yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

HAVA KİRLİLİĞİ 149 MİKROGRAM

Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"

Futbol, Çevre, İran, Spor

