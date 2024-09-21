Havuz İzmir, Engelli Bireylere Kapı Açıyor - Son Dakika
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Spor

Havuz İzmir, Engelli Bireylere Kapı Açıyor

Havuz İzmir, Engelli Bireylere Kapı Açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hizmet veren Havuz İzmir, yüzme sporunu teşvik ederken engelli bireyler için önemli bir spor tesisi haline geldi. Yeni dönemde işitme ve bedensel engelli bireyler de havuzdan faydalanabilecek.

21.09.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek tesisleri arasında yer alan Havuz İzmir, yüzlerce çocuk, genç ve yetişkinin spor yapmasına imkan sağlarken engelli bireylere de kucak açıyor. Tesisten görme engelli, nöroçeşitli çocuk ve yetişkinlerin yanı sıra yeni dönemde işitme ve bedensel engelli bireyler de faydalanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporunu teşvik etmek için kente kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzu Havuz İzmir, spor yapmak isteyen engelli bireyler için önemli bir boşluğu dolduruyor. Açıldığı günden bu yana görme engelliler ile nöroçeşitli çocuk ve yetişkinlere hizmet veren tesisten yeni dönemde işitme ve bedensel engelli bireyler de faydalanabilecek.

2 yıldızlı Kırmızı Bayraklı tesis

Havuz İzmir'in engelli erişimine uygunluk açısından 2 yıldızlı Kırmızı Bayraklı tesis olduğunu belirten tesis yetkilisi Ozan Çaylak, "Kırmızı Bayrak, engelli erişilebilirliğine uygun olan mekanların, alanların, tesislerin işaretlenmesi, engelli vatandaşların bu bilgiye ulaşabilmesi ve kamu hizmetinde erişilebilirlik sağlanması noktasında teşvik edici bir çalışmadır. Havuz İzmir, Kırımızı Bayrak Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda 22 Ağustos 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 2 yıldız Kırmızı Bayrak almaya hak kazanmıştır. Engellilerin sportif aktivitelerinden daha fazla yararlanabilmeleri için 2022 yılından bu yana birçok engelli vatandaşımız Havuz İzmir'de yüzme eğitimi aldı. Şu an 42 kişiye eğitim veriyoruz" dedi.

"Ayrımsız devam edeceğiz"

Çaylak ayrıca, "Bireylerimizin özgürce yüzebilecekleri bir alan oluşturduk. Hizmet çeşitliliğini arttırarak 2024-2025 kış sezonu boyunca işitme engelli ve bedensel engelli vatandaşlarımızın da tesisimizden yararlanması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Tüm engel grupları için hiçbir ayrım gözetmeksizin bu çalışmalar sürdürülecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşam, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havuz İzmir, Engelli Bireylere Kapı Açıyor - Son Dakika

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