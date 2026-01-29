Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri\'yi yıkan haber

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Youssef En-Nesyri'ye kötü haber geldi.

JUVENTUS'U REDDETMİŞTİ

Taraftarlarla arası bir hayli açılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, kiralık olarak takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Serie A devi Juventus'tan gelen teklifi reddetmişti.

ESKİ TAKIMI SEVILLA'YI İSTİYORDU

28 yaşındaki deneyimli oyuncu, hem bonservisle transfer olmak hem de eski kulübü Sevilla'ya geri dönmeyi hedefliyordu. Ancak Sevilla'dan gelen haber En-Nesyri'nin hayallerini altüst etti.

SEVILLA MAUPAY'İ AÇIKLADI

La Liga ekibi Sevilla, Marsilya'da forma giyen santrfor Neal Maupay'ı sezon sonuna kiralayarak santrfor transferini tamamladı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.