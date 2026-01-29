Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri\'yi yıkan haber

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Youssef En-Nesyri'ye kötü haber geldi.
Taraftarlarla arası bir hayli açılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, kiralık olarak takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Serie A devi Juventus'tan gelen teklifi reddetmişti.
28 yaşındaki deneyimli oyuncu, hem bonservisle transfer olmak hem de eski kulübü Sevilla'ya geri dönmeyi hedefliyordu. Ancak Sevilla'dan gelen haber En-Nesyri'nin hayallerini altüst etti.
La Liga ekibi Sevilla, Marsilya'da forma giyen santrfor Neal Maupay'ı sezon sonuna kiralayarak santrfor transferini tamamladı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
