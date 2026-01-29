Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri'yi yıkan haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri'yi yıkan haber

Haberin Videosunu İzleyin
Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri\'yi yıkan haber
29.01.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri\'yi yıkan haber
Haber Videosu

Juventus ile transfer görüşmelerinde İtalyan ekibini reddeden Youssef En-Nesyri, eski takımı Sevilla'ya dönmek istiyordu. Faslı golcüye eski takımından kötü haber geldi. Sevilla, forvet hattına Marsilya'dan Neal Maupay'ı kiralayarak transferi kapadı.

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Youssef En-Nesyri'ye kötü haber geldi.

JUVENTUS'U REDDETMİŞTİ

Taraftarlarla arası bir hayli açılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, kiralık olarak takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Serie A devi Juventus'tan gelen teklifi reddetmişti.

ESKİ TAKIMI SEVILLA'YI İSTİYORDU

28 yaşındaki deneyimli oyuncu, hem bonservisle transfer olmak hem de eski kulübü Sevilla'ya geri dönmeyi hedefliyordu. Ancak Sevilla'dan gelen haber En-Nesyri'nin hayallerini altüst etti.

SEVILLA MAUPAY'İ AÇIKLADI

La Liga ekibi Sevilla, Marsilya'da forma giyen santrfor Neal Maupay'ı sezon sonuna kiralayarak santrfor transferini tamamladı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Sevilla FC, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri'yi yıkan haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır
Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması
Okan Buruk: Cesur olmalıyız Okan Buruk: Cesur olmalıyız

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:40:37. #7.11#
SON DAKİKA: Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri'yi yıkan haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.