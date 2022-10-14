Hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına futbol turnuvası düzenlendi

14.10.2022 17:37
Hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına futbol turnuvası düzenlendi

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 6 Temmuz Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzman Dr.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 6 Temmuz Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzman Dr. Ekrem Karakaya ile 3 Temmuz'da Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Özgür Alioğlu anısına düzenlenen futbol turnuvası düzenledi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 6 Temmuz Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uzman Doktor Karakaya ile 3 Temmuz'da Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Alioğlu anısına turnuva düzenlendi. Sağlık çalışanları, vefat eden Uzman Doktor Karakaya ile Hemşire Alioğlu'nun fotoğraflarının baskılı olduğu tişörtleri giyerek sahaya çıktı. İl Özel İdaresi Futbol Sahası'nda, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 300 personelin mücadele ettiği turnuvada, Uzman Doktor Takımı turnuvanın galibi oldu. Turnuvanın ödül törenine, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuvanın finalini yerinde izleyen Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine baş sağlığı diledi. Turnuva, kupa ve madalyaların verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

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Doktor Karakaya ve hemşire Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenlendi Doktor Karakaya ve hemşire Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenlendi
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Futbol, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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