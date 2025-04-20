Haydarpaşa Lisesi SK, Flag Futbol Şampiyonu

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen ve 36 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası'nda, Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl iki etap halinde organize edilen şampiyona, dün İzmir Atatürk Stadı yan sahalarında oynanan karşılaşmalarla başladı.

Bugün devam eden ve final etabıyla tamamlanacak organizasyonda kadın sporcular, şampiyonluk kupasına ulaşmak için mücadele etti.

Şampiyonanın final müsabakasında, Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü ile ODTÜ Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı 14-13'lük skorla Haydarpaşa Lisesi SK, kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Üçüncülük mücadelesinde ise Koçlular Spor Kulübü, Phoenix Spor Kulübünü 25-19 yendi.