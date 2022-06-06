Haydi çocuklar Talas'ta spora - Son Dakika
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Haydi çocuklar Talas'ta spora

06.06.2022 15:25
Haydi çocuklar Talas'ta spora

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Sporcu Fabrikası'nda 5 branşta düzenlenen kurslara kayıtlar başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Sporcu Fabrikası'nda 5 branşta düzenlenen kurslara kayıtlar başladı. Ayrıca Talasgücü Belediyespor bünyesindeki yaz futbol okullarına da kayıtlar alınıyor.

Basketbol, karate, güreş, masa tenisi, taekwondo ve futbol branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslara 8-16 yaş arasında olup Talas'ta ikamet eden çocuklar ve gençler başvurabilecek. Kayıt için gerekli evraklar; aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıt merkezinde dolduracak formdan oluşuyor. Basketbol, güreş, karate, masa tenisi ve taekwondo branşları için Yukarı Talas'ta bulunan eski Amerikan Koleji içindeki Talasgücü Belediyespor Kulübü ile Kayseri Üniversitesi Spor Salonu'na 8.30-17.30 saatleri arasında başvurular yapılabilecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgi 0538 595 23 44 numaralı telefondan alınabilir.

YAZ FUTBOL OKULU

Yaz futbol okulu için ise yine Talasgücü Belediyspor Tesisleri ile Yamaç Paraşütü İniş Alanı'ndaki noktalara 17.00-20.00 saatleri arası kayıt için müracaat edilebilecek. Bu kursla ilgili ise 0543 652 34 31 numaralı telefondan detaylar öğrenilebilir. - KAYSERİ

Haydi çocuklar Talas'ta spora
Haydi çocuklar Talas'ta spora
Haydi çocuklar Talas'ta spora
Haydi çocuklar Talas'ta spora

YORUMLAR
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Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları Kayıtları Başlıyor Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları Kayıtları Başlıyor 'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek 'Maharetli Eller' yaza merhaba diyecek
Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, basketbol, Futbol, Talas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haydi çocuklar Talas'ta spora - Son Dakika

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