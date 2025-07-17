Süper Lig'de gösterdiği performansla beğenileri toplayan Henry Onyekuru, 6. kez Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'e yükselmeyi başaran başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Onyekuru, kısa süre içerisinde Ankara'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılmıştı.
27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.
Son Dakika › Spor › Hayırlı olsun! Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?