Hayırlı olsun! Onyekuru Süper Lig\'e geri dönüyor

Süper Lig'de gösterdiği performansla beğenileri toplayan Henry Onyekuru, 6. kez Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI

Daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'e yükselmeyi başaran başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Onyekuru, kısa süre içerisinde Ankara'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

ARABİSTAN'DAN AYRILDI

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.