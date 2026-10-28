Haymanaspor, Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup ederek 8. haftayı galibiyetle kapattı

Haymanaspor, Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup ederek 8. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Haymanaspor, Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup etti. Haymana İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Haymanaspor, ikinci yarıda 5 gol daha atarak farkı büyüttü.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Haymanaspor, Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup etti.
Haymana İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Haymanaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Haymanaspor, rakip fileleri 5 kez daha havalandırarak karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?