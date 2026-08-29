Haymanaspor ve 1207 Antalyaspor 2-2 berabere
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Haymanaspor ile 1207 Antalyaspor unvanında önemli bir eşitlik sağlandı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Haymanaspor ile 1207 Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.
Haymana İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, Rita Doku'nun kendi kalesine ve Lavin Anyango Achola'nın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.
Antalya temsilcisi, ikinci yarıda Chinatsu Kaio ve Amanda Maria'nın attığı gollerle eşitliği sağladı.
Karşılaşma, karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.
Kaynak: AA
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