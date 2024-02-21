Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor - Son Dakika
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Spor

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'de forma giyen Neymar'ın soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü. Brezilyalı yıldızın o halini gören hayranları Neymar'a demediğini bırakmadı.

21.02.2024 10:24
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Teknik direktörlüğünü son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de yıldız futbolcu Neymar'a tepki yağıyor.

GELENEKSEL KIYAFETLER GİYDİ

Uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımıyla tekrardan antrenmanlara başlayan Neymar'ın soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü.

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

TEPKİ YAĞIYOR

Barcelona ve PSG'deki başarılı perforformansıyla akıllara kazınan Neymar'ın o halini gören hayranları Brezilyalı futbolcuya "Para için yapmadığı kalmadı" şeklinde tepki gösterdi.

İşte Neymar'ın o haline yapılan yorumlardan bazıları;

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor
Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor
Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor
Hayranları çıldırdı! Neymar\'ın son hareketine tepki yağıyor

Suudi Arabistan, Al Hilal, Neymar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor - Son Dakika

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