Hayri Çavuşoğlu'na Disiplin Cezası Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayri Çavuşoğlu'na Disiplin Cezası Yok

Hayri Çavuşoğlu\'na Disiplin Cezası Yok
09.03.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayri Çavuşoğlu, bahis hesabı açmadığı için disiplin cezası almadı; soruşturma sonuçlandı.

TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nun avukatları tarafından açılan dava sonucunda, bahis hesabı açmadığı ve bahis oynamadığı ispat edildi.

Hayri Çavuşoğlu için PFDK tarafından 06.03.2026 tarihinde verilen ceza için 'isnat olunanın disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına' yönelik karar verildi ve hakkında yürütülmekte olan disiplin süreci sona erdirildi.

Konuyla ilgili Hayri Çavuşoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman Temsilcisi müvekkilimiz Hayri Çavuşoğlu, kimlik bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi ve rızası dışında kullanılmasıyla kendi adına açılan bir bahis hesabı gerekçe gösterilerek; 26.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiştir. Bu asılsız iddia sebebiyle, müvekkilimizin kimlik bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve bahis hesabı açan faillerin tespit edilmesi için tarafımızca ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma sonuncunda; müvekkilimizin kimlik bilgilerini kullanarak bahis hesabı açan fail tespit edilmiştir. Bahis hesabının açıldığı ve kullanıldığı 2023 yılının aralık ayında 15 yaşında olan Y.S. savcılık nezdinde vermiş olduğu ifadesinde;

- Müvekkilimizin kimlik bilgilerini 'discord' unvanlı çevrimiçi platformdan hukuka aykırı bir şekilde elde ettiğini,

- Bahis hesabının açılışında kullanılan '[email protected]' unvanlı e-posta adresinin ve '+90 554 .. 10' cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu ve hala kullandığını,

- Söz konusu bahis hesabına 2 (iki) kez ATM üzerinden para yatırdığını, açık bir şekilde ikrar ederek suçunu kabul etmiştir.

Bu çerçevede, fail Y.S.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 136/1 maddesinde düzenlenen 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçunu işlediğine dair 24.02.2026 tarihli İddianame düzenlenmiş ve ceza davası açılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında ilgili bahis hesabının Y.S. tarafından açıldığı ve kullanıldığı, diğer bir ifadeyle müvekkilimizin bahis hesabı açmadığı ve bahis oynamadığı ispat olunduğu için; PFDK tarafından 06.03.2026 tarihinde müvekkilimiz Hayri Çavuşoğlu hakkında 'isnat olunanın disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına' yönelik karar verilmiş ve müvekkilimiz hakkında yürütülmekte olan disiplin süreci sona erdirilmiştir." denildi.

Kaynak: DHA

Hayri Çavuşoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayri Çavuşoğlu'na Disiplin Cezası Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:53:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hayri Çavuşoğlu'na Disiplin Cezası Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.