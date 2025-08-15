Hayri Çavuşoğlu UEFA Delegesi Olacak

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu İsveç temsilcisi BK Hacken ve Romanya ekibi CFR 1907 Cluj arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, 21 Ağustos Perşembe günü İsveç'te oynanacak müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.
Hisingen Arena Stadı'nda oynanacak BK Hacken-CFR 1907 Cluj mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
