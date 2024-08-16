Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç\'u ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti ve Lefter Küçükandonyadis anısına basılan hatıra paralarını takdim etti.

16.08.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Abdullah Yasir Şahin, kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ali Koç'a, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis anısına Darphane Genel Müdürlüğü tarafından bir futbolcu için ilk kez basılan ve 925 gram gümüşten üretilen renkli 3 bin adet hatıra parasından 1907'ncisini takdim etti. Başkan Ali Koç da Abdullah Yasir Şahin'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını hediye etti.

Daha sonra ise Ali Koç ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ziyaretin sonunda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, "Öncelikle önemli bir misafirimiz var. Sağ olsun Yasir Bey bizi ziyaret etti ve Lefter Küçükandonyadis anısına 3 bin adet basılacak hatıra paranın 1907 numaralısını bizlere takdim etti. Öncelikle şahsım ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Bu hatıra paralar farklı bir alan, müthiş koleksiyonerleri var. Bu tip şeyler çıktığı an hemen tükeniyor, bilenler de gayet iyi bilir. Darphanemizin de son yıllarda yaptığı çok enteresan temalı hatıra paralar var: 100'üncü yıl olsun, kulüp şampiyonlukları olsun, sporcular, siyasi liderler olsun… Ben bir nebze de olsun kendime kızdım, bu konuda yeterince bilgim olmadığı için. Sağ olsun Yasir Bey anlattı. Web sitesini ziyaret edip satışta olan bütün ürünleri de gördük. Bir de görmem gereken bir sergiyi görmemişim, en kısa zamanda Darphanemizi ziyaret edip çok değerli sergileri göreceğiz. Yasir Bey, hem ziyaretiniz için hem de böyle paha biçilmez bir hediyeyi bizlere takdim ettiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah her daim sizin ve Darphanemizin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ise, "Böyle köklü bir kulübün başkanı ile birlikte olmaktan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Lefter adına basına bu para, bugüne kadar basılan ilk futbolcu hatıra parasıdır. Bizim için çok anlamlıdır. Böyle bir işe imza atmış olmak da benim için ayrı bir gurur meselesidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Ali Koç'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement