Hazırlık maçı: Kasımpaşa 1 - Hull City 1 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Kasımpaşa 1 - Hull City 1

Kasımpaşa ve Hull City, 2024-2025 sezonu öncesi oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Maçta Aytaç Kara'nın golüyle öne geçen Kasımpaşa, Sincere Hall'un golüne engel olamayarak skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona erdi.

13.07.2024 20:42
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- Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Hull City: 1

İSTANBUL - Kasımpaşa ve Hull City, 2024-2025 sezonu öncesi oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu; Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall ve da Costa 11'i ile çıktı.

Hull City ise, Pandur, Coyle, Jones, McLoughlin, Jacob, Simons, Slater, Longman, Abdülkadir, Giles ve Lokilo 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın 60. dakikasında Fall'ın sağ taraftan ortasında iyi yükselen Aytaç Kara, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hull City 78. dakikada Sincere Hall'un ayağından bulduğu golle skoru eşitledi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Kasımpaşa 1 - Hull City 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Kasımpaşa 1 - Hull City 1 - Son Dakika
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