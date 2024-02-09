HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenerek çeyrek finale yükseldi

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor\'u 38-32 yenerek çeyrek finale yükseldi

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenerek avantajlı bir skor elde etti. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 üstün tamamladı. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

09.02.2024 19:59  Güncelleme: 20:05
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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 üstün tamamladı.

Maçın rövanşı 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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