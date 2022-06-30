HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu - Son Dakika
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

30.06.2022 15:53
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i uzatmada 73-72 yenerek seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i uzatmada 73-72 yenerek seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk çeyreği 17-12 önde geçti. Fenerbahçe, ikinci periyotta oyunda dengeyi sağladı ve mücadelenin ilk yarısı 29-29 beraberlikle tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın üçüncü çeyreğinde tekrar skor üstünlüğünü eline alan Gazişehir Gaziantep, final periyoduna 44-43'lük avantajla girdi.

Son ana kadar çekişmeli geçen maçın normal süresi 61-61 beraberlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde rakibine 73-72 üstünlük sağlayan Fenenrbahçe, seriyi 2-1'e getirerek Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Play-off finali sonunda şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupasını Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas birlikte takdim etti. Gazişehir Gaziantep'e de törende ikincilik kupası verildi.

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Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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