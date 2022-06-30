Play-off finali sonunda şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupasını Yalova Valisi Muammer Erol , Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk , İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas birlikte takdim etti. Gazişehir Gaziantep'e de törende ikincilik kupası verildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu - Son Dakika

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