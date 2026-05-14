İskoçya Premiership'te 1 puan farkla şampiyonluk mücadelesi veren Hearts ve Celtic, son haftaya galibiyetle girdi.

Lig lideri Hearts, sahasında ağırladığı Falkirk'i 3-0 mağlup ederken en yakın takipçisi Celtic, 90+9. dakikadaki penaltı golüyle deplasmanda Motherwell'i 3-2 yendi.

Bu sonuçların ardından Hearts 80 puanla liderliğini sürdürdü. Celtic ise puanını 79 yaptı.

Ligin son haftasında Celtic, cumartesi günü sahasında Hearts'ı ağırlayacak.