Heerenveen, Robin van Persie'yi teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
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Heerenveen, Robin van Persie'yi teknik direktör olarak göreve getirdi

Heerenveen, Robin van Persie\'yi teknik direktör olarak göreve getirdi

Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, eski Fenerbahçe futbolcusu Robin van Persie'yi teknik direktör olarak göreve getirdi. 40 yaşındaki Van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandı. 2019 yılında futbol kariyerini noktalayan Van Persie, Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yapmıştı.

17.05.2024 13:17
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Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.

Kaynak: AA

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