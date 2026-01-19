Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Hemen telefona sarıldı! Arda Güler\'den Yiğit Efe\'ye destek
19.01.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir'in ''Emin adımlarla yola devam. Biz Fenerbahçe'yiz'' paylaşımına Arda Güler'den gelen yorum, sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Real Madrid forması giyen milli yıldızın ''Devam'' ve sarı-lacivert kalp emojili mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğit Efe Demir, sosyal medya hesabından "Emin adımlarla yola devam. Biz Fenerbahçe'yiz" notuyla paylaşım yaptı. Mesaj kısa sürede taraftarlar arasında yayılırken, paylaşımın altına gelen bir yorum dikkat çekti.

ARDA GÜLER'DEN SARI-LACİVERT MESAJ

Real Madrid'de forma giyen ve Yiğit Efe'nin yakın arkadaşı olduğu belirtilen Arda Güler, paylaşımın altına "Devam" yazarak sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı. Arda'nın bu mesajı, Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisini çekti.

TARAFTARDAN BEĞENİ YAĞDI

Arda Güler'in yorumu kısa sürede binlerce beğeni alırken, taraftarlar milli futbolcunun sarı-lacivert renklere gönderme yapan emojisini de ayrı bir detay olarak öne çıkardı. Sosyal medyada yorum, "destek mesajı" olarak paylaşıldı.

Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.