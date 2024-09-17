Hemsball Türkiye Şampiyonası Denizli'de - Son Dakika
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Hemsball Türkiye Şampiyonası Denizli'de

Hemsball Türkiye Şampiyonası Denizli\'de

19-22 Eylül'de Denizli'de yaklaşık 200 sporcunun katılacağı Hemsball Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

17.09.2024 15:38
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Türkiye'de her geçen gün ilginin arttığı yerli spor branşı Hemsball'da Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de yaşanacak. 19-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye'nin yerli ve milli spor dalı hemsball'da Denizli'de yarışma heyecanı yaşanacak. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu organizasyonunda gerçekleşecek Hemsball Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak yarışmalar Kınıklı Spor Kompleksi içinde yer alan Spor Salonunda oynanacak.

Hemsball nedir, nasıl oynanır?

Açık ya da kapalı alan ayırt etmeksizin sert ve düz zemin olan her yerde oynanabilen Hemsball; dikkat, odaklanma, denge, el, göz ve ayak koordinasyonu, enerji ve bir çok yönden olumlu etkileri ile dikkat çeken bir spor. Akademik araştırmalarla faydaları kanıtlanan Hemsball'da her oyuncu kendine ait alanın içine girer. Servis atışı ile oyuna başlanır. Top mutlaka çember içerisine değip sektikten sonra oyuncuların önünde bulunan 4 cm.'lik alan çizgisini geçmek zorundadır. Oyuncu alan çizgisini ve şeriti geçen topu, rakip oyuncu ikinci bir defa yere düşürmeden ve ayak bastığı alanından ayaklarını yer ile temas ettirmeden topu tutacaktır. Tutamadığı takdirde bir sayı kaybeder. Setler 12 sayı üzerinden oynanır ve 3 set kazanan galip gelir. Hemsball tekler ve çiftlerde stabil ve dinamik olarak oynanmaktadır.

"Gelişmekte olan spor branşlarını destekliyoruz"

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, hemsball branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası heyecanının Denizli'de yaşanacağını belirterek, gelişmekte olan spor branşlarına önem verdiklerini ve desteklediklerini söyledi. İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara başarılar diledi. Hemsball Türkiye Şampiyonası'na kayıtların devam ettiği, yaklaşık 200'e yakın sporcunun katılmasının beklendiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hemsball Türkiye Şampiyonası Denizli'de - Son Dakika

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