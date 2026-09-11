Hemsball Türkiye Şampiyonası Muğla\'da başladı, 150 sporcu mücadele ediyor

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 150 sporcunun katılımıyla Muğla'da gerçekleştiriliyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Sporcuların Türkiye şampiyonluğu için mücadele ettiği organizasyonda müsabakalar, heyecanlı anlara sahne oluyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, salonda sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek şampiyona hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıkbaş, sporculara ve antrenörlere başarı diledi.

Muğla'nın dört mevsim spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli bir spor kenti olduğu belirten Açıkbaş, "Bu hafta Menteşe'de Hemsball Türkiye Şampiyonası, Ula Akyaka'da ise Kite Avrupa Şampiyonası düzenleniyor. İlimizin spor turizmi ve organizasyon kapasitesini her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." dedi.

Şampiyona, 13 Eylül Pazar günü sona erecek.