Hentbol 1. Lig: Üney: "Süper Ligi istiyoruz"

Türkiye Erkekler Hentbol 1.Ligi A Grubu'nda mücadele eden Adana Temsilcisi Seyhan Belediyespor zirve inadını bırakmıyor. Seyhan Belediyesi Spor Şube Müdürü Gökhan Üney, "Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ligin sonunda Adana'ya şampiyonluk getirmek istiyoruz" dedi.

Kendi sahasında oynadığı maçta zirvedeki rakiplerinden Batman Belediyespor'u yenip önemli bir avantaj yakalayan Seyhan Belediyespor kalan maçlarını da kazanıp playoff ile birlikte Süper Lige çıkmak istiyor.

"Adana'ya Hentbol Süper Ligi'ni getirmek istiyoruz"

Seyhan Belediyespor Spor Şube Müdürü Gökhan Üney, "Şehrimizde profesyonel takımı olmayan branşlarda belediyemiz olarak şampiyonluk istiyoruz. Bu sezon Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde takımımız bunu başaracak güçte. Başkanımız Akif Kemal Akay'ın da maddi ve manevi desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Başkanımız maçlarda bizi yalnız bırakmıyor. Hatta idmanları bile ziyaret ederek takımı yakından takip ediyor. Bu da hem bize hem sporculara ayrı bir güven veriyor. Başkanımız, bizler, kulüp başkanımız, yönetimimiz ve takım olarak moraller yerinde her maça kazanmak için çıkıyoruz. 1 maç eksiğimiz var, ligde 3. sıradayız. Eksik maçı da Şubat'ın 16'sın da Nurdağ ile Adana'da oynayacağız. Ardından lig lideri olan önemli ve güçlü bir rakip Mihalıççık Spor Kulübü ile oynayacağız. Tüm maçları kazanma hedefimiz var ama, önümüzdeki bu iki maçı kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi. - ADANA